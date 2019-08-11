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Стали известны самые богатые семьи мира

Добавлено: 11.08.19
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Рубрика: Общество / Это интересно
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Стали известны самые богатые семьи мира

Обновленный рейтинг самых богатых семей мира подготовило агентство Bloomberg. В списке перечислены 25 семей с общим состоянием в 1,4 трлн долларов США, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно списку, опубликованному на сайте агентства, первую позицию второй год удерживает семья Уолтон, владеющая 50% акций сети супермаркетов Walmart. Состояние семейства оценивается в 190,5 млрд долларов (+ 39 млрд долларов прибыли за минувший год).

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На второй строке оказалась семья основателя кондитерской фабрики Mars Фрэнка Марса с состоянием 126,5 млрд долларов (+37 млрд). Третьими в рейтинге числятся сыновья Фреда Коха, основателя мультикорпорации Koch Industries, занимающуюся химическим производством и нефтепереработкой. Чарльз и Дэвид Кохи имеют состояние в 125 млрд долларов (+25 млрд). На четвертой строке рейтинга Bloomberg- правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд — богатства членов королевской семьи оценили в 100 млрд долларов. Замыкают пятерку богатейших семей мира братья Ален и Жерар Вертхаймеры, которые владеют парфюмерным домом Chanel (57,6 млрд долларов).

В десятку богатейших семей мира также вошли представители Франции (Дом моды Hermes) семья Дюма (53,1 млрд долларов), пивовары (Anheuser-Busch InBev) из Бельгии ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх (52,9 млрд долларов), династия фармацевтов (Boehringer Ingelheim) Берингер и фон Баумбах (51,9 млрд долларов), индийские нефтяные магнаты (Reliance Industries), сыновья бизнесмена Дхирубхая Амбани (50,4 млрд долларов), а также американские династии Каргилл и МакМиллан, контролирующие продовольственную компанию Cargill Inc (42,9 млрд долларов).

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