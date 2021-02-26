Почему чай называется «байховым»

| 26 фев 2021 | 09:55

Мы привыкли к тому, что на упаковках чая пишут «байховый» и редко задумываемся о том, что это слово означает. А между тем, настоящие ценители чайных напитков обращают внимание на эту характеристику, ведь она непосредственно относится к качеству и вкусовым характеристикам содержимого чайной упаковки. Все собранные чайные листья, независимо от страны происхождения и компании-производителя, непременно проходят механическую обработку. Существует три вида воздействия на сырье, по которым чай и делят на группы: прессованный, экстрагированный и байховый.







Прессованный чай — это высушенные листья, спрессованные в плитки. Этот вид чая имеет особый насыщенный, терпкий вкус с легким табачным оттенком. Прессованные сорта чая могут храниться длительное время и при этом не теряют своих вкусовых свойств и аромата.



Обычно прессованию подвергают самые грубые части чайного урожая — молодые побеги, зрелые листья нижних ветвей куста и крошка листьев. Несмотря на отличный вкус, весь такой чай относят к продукции самого низкого качества, кроме некоторых постферментированных видов, таких как китайский пуэр.



Экстрагированные чаи — это продукция в виде жидких экстрактов или в форме порошка. Они продаются в бутылках или в пакетированном виде. Это удобный вариант, ведь он готовится за несколько минут и не требует заваривания. Именно поэтому у таких чаев, не отличающихся особо тонким вкусом и обильно сдобренных ароматизаторами, все же есть немало поклонников.

Название «байховый» происходит от китайского выражения «бай хоа», что означает «белая ресничка». Считается, что именно так в древности китайцы называли первые распустившиеся листья чая, появляющиеся из почек с тонкими белыми ворсинками. От количества таких едва распустившихся почек в чайной смеси зависит ее качество — чем их больше, тем лучше и ароматнее чай.



Столетия назад, когда китайские торговцы чаем предлагали свой товар русским купцам, они приговаривали «бай хоа», рассказывая о происхождении чая. Но наши коммерсанты, не знакомые с нюансами китайского языка, были уверены, что это означает самое высокое качество чая. Этим загадочным словом, «байховый», они называли чай, предлагая его в своих лавках.



В наши дни байховым называют чай, состоящий из отдельных чаинок. При этом такое название может носить как черный, так и зеленый, красный или желтый чай.



Технология производства черного байхового чая достаточно сложная. Сначала листья в течение 4–8 часов вялят в специальных аппаратах при температуре воздуха +32–40°C. После этого сырье подсушивают, чтобы удалить излишки лаги. Это делает чайные листья пластичными и мягкими. Следующими стадиями обработки становятся скручивание листьев в роллерах и ферментация.









Зеленый байховый чай производят несколько иначе. В технологической цепочке отсутствует подвяливание и ферментация листьев. Затем чайный лист пропаривают при температуре 170–180°C от 3 до 5 минут. После этого листья зеленого чая подсушивают и скручивают в роллерах, так же как и листья черного.





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Фото: pixabay