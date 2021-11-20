Как почистить микроволновку в домашних условиях – быстрый способ

12:34, 20 ноя 2021

Вы можете почистить микроволновую печь быстро и надежно, даже с помощью средств, которые у вас уже есть дома.

Итак, как почистить микроволновку внутри









Для начала снимите поворотный стол или лоток. Если ваша микроволновая печь оснащена съемным поворотным столом или подносом, снимите его и вымойте в теплой мыльной воде. Если к нему прилипла пища, аккуратно протрите ее теплой водой и небольшим количеством пищевой соды. Осторожно держите стеклянную тарелку или поднос, чтобы они не выскользнули из рук в мыльной воде.

Как почистить микроволновку лимонной кислотой или уксусом





Налейте 2-3 стакана воды в большую стеклянную емкость. Добавьте половину нарезанного лимона или выжмите из него две чайные ложки сока. Если у вас нет лимона под рукой, вместо этого вы можете добавить половину апельсина или полстакана уксуса. Каждый из этих ингредиентов эффективно удаляет высушенную пищу из микроволновки и оставляет свежий запах.

Поставьте миску со смесью в микроволновку, закройте дверцу и нагревайте, пока она не закипит. Дайте смеси вскипеть минуту или две, затем выключите микроволновую печь. Оставьте чашу внутри примерно на 15 минут, чтобы пар мог удалить застывшую пищу и грязь.

Откройте микроволновую печь и осторожно достаньте миску для смешивания с помощью кухонной перчатки. Налейте в раковину горячую воду и выбросьте оставшийся лимон или апельсин.



Протрите внутреннюю поверхность микроволновой печи влажной тканью или губкой. Если остатки пищи прилипли к поверхности, посыпьте губку небольшим количеством пищевой соды. Для очистки двери изнутри используйте воду, смешанную с уксусом (в половинном соотношении). Оставьте дверь открытой, чтобы внутренняя часть остыла, или высушите ее сухой тканью, прежде чем ставить тарелку-поднос обратно.









Используя другую губку и ту же смесь воды и уксуса, протрите микроволновую печь снаружи. Не забудьте почистить дверь микроволновки снаружи. Три-четыре раза в год вы должны проверять отверстия для сбора пыли, встроенные в заднюю часть микроволновой печи, и очищать их от слоя грязи. Теперь ваша микроволновая печь чистая, свежая и готова к использованию.





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