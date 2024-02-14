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5 минут и готово: невероятно простой рецепт макарон с сыром

5 минут и готово: невероятно простой рецепт макарон с сыром

08:59, 14 фев 2024

Если вы хотите приготовить восхитительно вкусные макароны с сыром за рекордно короткое время, не прилагая излишних усилий, то этот уникальный рецепт идеально подойдет для вашей цели. Забудьте о бесконечном кипячении и томительном ожидании – приготовление макарон в микроволновой печи станет вашим спасением и позволит без лишних хлопот наслаждаться изумительным блюдом.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты: один стакан макарон, два стакана воды, две столовые ложки сметаны (или майонеза), 50 граммов сыра, а также соль, перец и другие специи по вкусу.

Процесс приготовления не займет у вас много времени. Выложите макароны в глубокую емкость, подходящую для использования в микроволновой печи, залейте их водой, добавьте соль, перец и специи согласно вашим вкусовым предпочтениям, затем отправьте емкость в микроволновку на пару минут.

После этого добавьте сметану или майонез, тщательно перемешайте, посыпьте поверхность натертым сыром и вновь поместите блюдо в микроволновку на несколько минут.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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