Нежнейшее мясо очень быстро: простой маринад, который творит чудеса
Мясные блюда являются одними из самых востребованных в кулинарии. Однако не всегда получается приготовить мясо так, чтобы оно было мягким и сочным. Зачастую купленный кусок оказывается жестким и резиновым, из-за чего блюдо теряет вкус.
Есть эффективный способ сделать даже самое жесткое мясо нежным и ароматным. Ключ к успеху — соевый соус, один из популярнейших ингредиентов в кулинарии.
Для идеального маринада нарежьте мясо кусками и поместите в глубокую емкость. Щедро полейте куски соевым соусом — солить не нужно, поскольку он уже содержит достаточно соли. Для усиления вкуса и аромата можно добавить любимые специи и крупно нарезанный лук.
Закройте емкость и оставьте мясо мариноваться в холодильнике несколько часов. После этого его можно жарить или запекать. Результат приятно удивит — мясо получится невероятно нежным, сочным и ароматным.
Автор: Семен Подгорный
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