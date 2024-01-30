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Шеф-повар рассказал, как приготовить сочную курицу с овощами: такое блюдо подают только в ресторанах

Шеф-повар рассказал, как приготовить сочную курицу с овощами: такое блюдо подают только в ресторанах

Курица с овощами — это вкусное и сытное блюдо, которое можно легко приготовить даже в домашних условиях. Этот рецепт подойдет для ужина всей семьей или романтической вечеринки вдвоем.

Чтобы приготовить аппетитную курицу с овощами, вам понадобятся следующие ингредиенты:

— куриное филе или окорочка, около 800 грамм
— картофель — 6 штук среднего размера
— 1 луковица
— 5 помидоров черри
— стручковая фасоль — примерно 200 грамм
— 1 болгарский перец
— растительное масло — 20 грамм
— соль и специи по вкусу

Для начала нужно подготовить овощи. Картофель почистить и нарезать небольшими дольками. Лук мелко нашинковать. Помидоры черри разрезать пополам или на 4 части в зависимости от размера. Болгарский перец нарезать соломкой.

Куриное мясо лучше предварительно замариновать — посолить, поперчить и оставить на 20-30 минут. Это сделает мясо сочным и ароматным.

Теперь можно приступать к приготовлению. В форму для запекания налить немного растительного масла. Выложить слой картофеля вперемешку с луком и фасолью. Сверху разложить болгарский перец, помидоры и курицу. Посолить, поперчить и добавить любые специи по вкусу — розмарин, тимьян, базилик.

Отправить форму с начинкой в разогретую до 180 градусов духовку и запекать 40 минут. Готовое блюдо получается ароматным, сочным и аппетитным. Подавать курицу с овощами можно с рисом, картофельным пюре или просто с ломтиком хрустящего багета. Приятного аппетита!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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