Шеф-повар рассказал, как приготовить сочную курицу с овощами: такое блюдо подают только в ресторанах

Курица с овощами — это вкусное и сытное блюдо, которое можно легко приготовить даже в домашних условиях. Этот рецепт подойдет для ужина всей семьей или романтической вечеринки вдвоем.

Чтобы приготовить аппетитную курицу с овощами, вам понадобятся следующие ингредиенты:

— куриное филе или окорочка, около 800 грамм

— картофель — 6 штук среднего размера

— 1 луковица

— 5 помидоров черри

— стручковая фасоль — примерно 200 грамм

— 1 болгарский перец

— растительное масло — 20 грамм

— соль и специи по вкусу

Для начала нужно подготовить овощи. Картофель почистить и нарезать небольшими дольками. Лук мелко нашинковать. Помидоры черри разрезать пополам или на 4 части в зависимости от размера. Болгарский перец нарезать соломкой.

Куриное мясо лучше предварительно замариновать — посолить, поперчить и оставить на 20-30 минут. Это сделает мясо сочным и ароматным.

Теперь можно приступать к приготовлению. В форму для запекания налить немного растительного масла. Выложить слой картофеля вперемешку с луком и фасолью. Сверху разложить болгарский перец, помидоры и курицу. Посолить, поперчить и добавить любые специи по вкусу — розмарин, тимьян, базилик.

Отправить форму с начинкой в разогретую до 180 градусов духовку и запекать 40 минут. Готовое блюдо получается ароматным, сочным и аппетитным. Подавать курицу с овощами можно с рисом, картофельным пюре или просто с ломтиком хрустящего багета. Приятного аппетита!

Автор: Семен Подгорный