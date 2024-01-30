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Опытный повар поделился рецептом чудо-пирога: пышный десерт за 30 минут

Опытный повар поделился рецептом чудо-пирога: пышный десерт за 30 минут

Зимние месяцы требуют яркие сочные фрукты, среди которых особое место занимают мандарины. Их свежий ароматный вкус способен поднять настроение в хмурые дни. Но мандарины могут не только радовать и баловать нас, но и стать основой для изысканного десерта, который украсит любой праздничный стол.

Опытный кондитер поделился рецептом восхитительного мандаринового пирога, приготовить который сможет даже начинающий кулинар. Для теста потребуется всего: 2 мандарина, 2-3 желтка, 180 г муки, 120 мл молока, 100 г сахара, 50 г сливочного масла, 1/3 чайной ложки соли и 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Для посыпки - 2 столовых ложки сахара.

Приступаем к приготовлению. Сначала взбиваем желтки с сахаром, добавляем растопленное сливочное масло (половину от указанного количества), молоко и соль. Затем постепенно всыпаем муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая. Полученное тесто выливаем в форму и разровняем. Сверху выкладываем дольки мандарина, поливаем оставшимся растопленным маслом и посыпаем сахаром. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем около 30 минут.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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