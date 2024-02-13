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Пышность этого бисквита просто поразит: шеф-повар раскрыл секрет приготовления

Пышность этого бисквита просто поразит: шеф-повар раскрыл секрет приготовления

Какой же десерт лучше подходит для украшения стола, чем воздушный бисквит? Особенно если речь идет о японском хлопковом бисквите, рецепт которого завоевал популярность во всем мире.

Согласно описанию шеф-повара, для приготовления этого кондитерского изделия потребуются следующие ингредиенты: 120 г муки, 120 мл молока, 8 куриных яиц, 120 г сливочного масла, 3 щепотки ванилина и 120 г сахара.

Главный секрет заключается в том, чтобы разделить яйца на желтки и белки. Это позволит добиться идеальной воздушности бисквита. Сначала необходимо растопить сливочное масло и смешать его с молоком, ванилином, мукой и желтками - так получится основа для теста. Затем взбить белки с сахаром в пышную пену и аккуратно добавить эту смесь к основе.

После того, как форма для выпечки будет застелена пергаментом, смазана маслом и наполнена тестом, ее можно ставить в разогретую духовку. Вскоре аромат свежеиспеченного бисквита наполнит кухню. А когда готовое изделие будет доставлено на стол, его воздушная структура и нежный вкус просто очаруют гостей. Такой десерт станет изюминкой любого застолья.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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