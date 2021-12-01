Жители Башкирии смогут наблюдать в декабре яркий метеорный поток

10:47, 01 дек 2021

Жители Башкирии смогут наблюдать метеорный поток Геминид, который действует с 4 по 17 декабря, достигая максимума в ночь с 13 на 14 число. Об этом сообщает уфимский планетарий.



В этом году наблюдению максимума метеорного потока помешает почти полная Луна, поэтому самое благоприятное время для его наблюдения – с четырёх утра и до рассвета. Ожидается, что в максимуме Геминиды могут дать до 120 метеоров в час.



Отмечается, что Геминиды относятся к самому обильному и зрелищному метеорному потоку, иногда затмевая Персеиды – яркий метеорный поток, действующий в августе.



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