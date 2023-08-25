В Башкирии приготовили внушительного веса бэлеш

22:07, 25 авг 2023

На территории Буздякского района Башкирии прошел «Бэлешфест». В рамках мероприятия участники испекли зур бэлеш, вес которого составил 140 килограммов. Об этом рассказал глава местной администрации Ильнур Игдиев.

Чтобы приготовить главное блюдо фестиваля потребовалась большая 1,5-метровая сковорода.

Зур бэлеш приготовили хозяйки из населенных пунктов Тюрюшево и Севадыбашево. Они взяли 40 килограммов картофеля, 20 килограммов мяса и 15 килограммов муки.

«Все, кто имел удовольствие попробовать это блюдо, подтвердили его изумительный вкус», — отметил чиновник.

Готовилось блюдо в специально изготовленной печи, сложенной мастерами из Тюрюшево.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Ильнур Игдиев