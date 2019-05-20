В Буздякском районе прошел Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест»
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В Башкортостане прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 10-летию со дня образования Национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан, сообщает сайт Newsbash.ru.
Жители и гости села, которые приехали из 40 регионов страны, приняли участие в народных играх и посетили выставки. На фестивале презентовали гастрономическую площадку. На ней были представлены блюда из татарской, русской, башкирской, чувашской, марийской, мордовской и удмуртской кухонь.
«Главным символом праздника и олицетворением гостеприимства на башкирской земле является бэлеш — печеный пирог из пресного теста с разнообразной начинкой. Бэлеш — это символ дружбы народов, символ семьи, гостеприимства, теплоты, единения, родства», — отметила депутат Госсобрания республики Римма Утяшева.Также для участников «Бэлешфеста» проводились мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Для желающих запечатлеть себя работала фотозона. Завершился праздник концертом, на котором выступили народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов, популярные артисты Гульназ Асаева, Эльмир Газизуллин, Дамира Саитова, группа «Бэхетле», творческие коллективы, актеры Туймазинского театра: заслуженная артистка РБ Гульназ Латыпова, Марсель Мусавиров, Алсу Валеева, Динара Вахитова.
Организаторы «Бэлешфест» — Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, Ассамблея народов Башкирии и администрация Буздякского района.
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