«Устранит даже сильный засор без труда»: раскрыт способ прочистки труб без вызова сантехника — понадобится всего пара минут и пищевые отходы с кухни

Вместо вызова сантехника и траты денег из семейного бюджета, засоры в трубах можно эффективно устранять и своими силами. Даже хрупкой девушке по силам справиться с этой задачей самостоятельно всего за пару минут.

Раскрыт простой способ прочистки труб, ведущих к раковине, ванне или унитазу, с использованием пищевых отходов. Необходимо взять несколько столовых ложек отработанной кофейной гущи и смешать ее с таким же количеством жидкости для мытья посуды, чтобы не потерять консистенцию смеси. Затем полученную смесь вылить в место засора, а после добавить два-три литра кипятка для размягчения и удаления засора. Лучше использовать воду максимально горячую. Спустя некоторое время проблема засора будет полностью решена при помощи этого простого способа.

Такой подход позволяет избавиться от любой, даже самой стойкой пробки в трубах самостоятельно, без привлечения специалистов. Это экономит средства семейного бюджета и избавляет от необходимости ждать приезда сантехника. А главное – гарантирует 100% результат в устранении засора всего за пару минут.

Автор: Семен Подгорный