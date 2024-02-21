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От засоров в трубах без химии: простое народное средство

От засоров в трубах без химии: простое народное средство

14:23, 21 фев 2024

Проблема засоров в трубах, к сожалению, знакома многим. Неприятные запахи на кухне или в ванной способны испортить настроение. Однако существуют проверенные народные средства, позволяющие эффективно бороться с засорами в трубах без применения агрессивной химии.

Один из таких методов заключается в использовании кипятка с добавлением бурого камня, соли и уксуса. Считается, что данная смесь способствует разжижению отложений, скапливающихся на стенках труб. Необходимо просто вылить этот раствор в слив и оставить на час. Затем трубы нужно тщательно промыть горячей водой. Этот простой способ позволяет эффективно очистить трубы от засоров.

Еще один распространенный метод предполагает использование соды в сочетании с лимонным соком. Считается, что данная комбинация обладает хорошим очищающим действием. Нужно засыпать в слив соду, добавить лимонный сок, оставить смесь на час, а затем тщательно промыть трубы кипятком. Помимо высокой эффективности, этот метод еще и приятно ароматизирует трубы.

Менее известным, но не менее действенным средством является винный камень в смеси с содой. Необходимо смешать эти компоненты, залить кипятком и засыпать полученный порошок в трубы. После часовой выдержки трубы следует тщательно промыть горячей водой. Этот метод также позволяет эффективно бороться с засорами.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: советы засор в трубах
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