Засор в раковине? Не беда! Секретное оружие, которое есть на каждой кухне

10:19, 13 мар 2024

Забилась раковина? Вантуз где-то затерялся, а магазинная химия подводит? Не спешите отчаиваться! Современная хозяйка знает, как справиться с этой проблемой с помощью обычной соды.

Секрет прост: прокаленная сода творит чудеса. Нагрейте пять столовых ложек соды на сухой сковороде в течение 15 минут. Под действием температуры она распадается на углекислый газ, воду и карбонат натрия, превращаясь в мощное средство против засоров.

Остудите полученную смесь, добавьте стакан воды и тщательно размешайте. Залейте раствор в слив раковины и оставьте на 10 минут. А затем...

Включите горячую воду и наслаждайтесь результатом. Засор исчезнет без следа, а ваша раковина засияет чистотой.

Автор: Вадим Рудаков