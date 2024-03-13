Засор в раковине? Не беда! Секретное оружие, которое есть на каждой кухне
10:19, 13 мар 2024
Забилась раковина? Вантуз где-то затерялся, а магазинная химия подводит? Не спешите отчаиваться! Современная хозяйка знает, как справиться с этой проблемой с помощью обычной соды.
Секрет прост: прокаленная сода творит чудеса. Нагрейте пять столовых ложек соды на сухой сковороде в течение 15 минут. Под действием температуры она распадается на углекислый газ, воду и карбонат натрия, превращаясь в мощное средство против засоров.
Остудите полученную смесь, добавьте стакан воды и тщательно размешайте. Залейте раствор в слив раковины и оставьте на 10 минут. А затем...
Включите горячую воду и наслаждайтесь результатом. Засор исчезнет без следа, а ваша раковина засияет чистотой.
Автор: Вадим Рудаков
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