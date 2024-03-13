Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Засор в раковине? Не беда! Секретное оружие, которое есть на каждой кухне

Засор в раковине? Не беда! Секретное оружие, которое есть на каждой кухне

10:19, 13 мар 2024

Забилась раковина? Вантуз где-то затерялся, а магазинная химия подводит? Не спешите отчаиваться! Современная хозяйка знает, как справиться с этой проблемой с помощью обычной соды.

Секрет прост: прокаленная сода творит чудеса. Нагрейте пять столовых ложек соды на сухой сковороде в течение 15 минут. Под действием температуры она распадается на углекислый газ, воду и карбонат натрия, превращаясь в мощное средство против засоров.

Остудите полученную смесь, добавьте стакан воды и тщательно размешайте. Залейте раствор в слив раковины и оставьте на 10 минут. А затем...

Включите горячую воду и наслаждайтесь результатом. Засор исчезнет без следа, а ваша раковина засияет чистотой.

От засоров в трубах без химии: простое народное средство От засоров в трубах без химии: простое народное средство
Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы
Читайте также

Засор с жиром растворится за пару минут: сантехник раскрыл главный секрет одной таблетки
Это интересно
Засор с жиром растворится за пару минут: сантехник раскрыл главный секрет одной таблетки
Прощай, засор: особая стружка избавит трубы от жира
Это интересно
Прощай, засор: особая стружка избавит трубы от жира
«Устранит даже сильный засор без труда»: раскрыт способ прочистки труб без вызова сантехника — понадобится всего пара минут и пищевые отходы с кухни
Это интересно
«Устранит даже сильный засор без труда»: раскрыт способ прочистки труб без вызова сантехника — понадобится всего пара минут и пищевые отходы с кухни
Больше никаких засоров: чудодейственное средство избавит вас от проблем
Это интересно
Больше никаких засоров: чудодейственное средство избавит вас от проблем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok