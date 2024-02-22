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3 правила для крепких саженцев: рассада томатов любит это

3 правила для крепких саженцев: рассада томатов любит это

11:08, 22 фев 2024

Мечтаете о пышной и плодоносящей рассаде томатов, которая порадует вас богатым урожаем? Канал «Эксперт по огороду» делится секретами выращивания крепких сеянцев с короткими, крепкими стеблями.

Первый шаг на пути к успеху — прохладный старт. После появления всходов, на 5-7 дней перенесите рассаду в прохладное, хорошо освещенное место. Оптимальная температура для этого периода: 15°C днем и 10-12°C ночью. Такая «закалка» стимулирует развитие корневой системы, закладывая фундамент для здоровья будущих растений. По истечении недели можно вернуть рассаду в привычные условия.

Не стоит недооценивать значение освещения. Если естественного света недостаточно, обеспечьте рассаде дополнительную подсветку. 10-14 часов яркого освещения в сутки и 6 часов полной темноты — залог крепких, невытянутых стеблей. Не забывайте о проветривании, ведь свежий воздух также важен для здоровья сеянцев.

Правильный полив — залог крепких корней. Не допускайте ни пересыхания, ни чрезмерного увлажнения почвы. После каждого полива (начиная со следующего дня) рыхлите землю между рядками при помощи деревянной шпажки.

Помните: забота о рассаде на ранних этапах — это инвестиция в ваш будущий урожай. Следуя этим простым советам, вы вырастите крепкие, здоровые саженцы томатов, которые порадуют вас обилием вкусных и сочных плодов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы помидоры
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