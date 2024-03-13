Устали от мелких помидоров? Агроном со стажем рассказал про сорт, кусты которого не выдерживают веса плодов

10:30, 13 мар 2024

В мире огородничества, где царит изобилие сортов и гибридов, бывает непросто сделать правильный выбор. Сегодня мы познакомим вас с томатом, который уже завоевал любовь и признание многих дачников — «Большая мамочка».

Этот сорт, словно щедрый гигант, дарит своим владельцам обильный урожай крупных, мясистых плодов. Созревая в теплицах или под пленочным укрытием, «Большая мамочка» не страшится болезней и радует своей компактностью, достигая в высоту всего один метр.

Каждый помидор — настоящий чемпион, ведь его вес может достигать 250 граммов! Не стоит обманываться внушительными размерами, ведь помимо красоты, плоды «Большой мамочки» обладают восхитительным вкусом: сочные, сладкие, они станут настоящим украшением вашего стола.

Секрет быстрого созревания — в скороспелости сорта. Уже через 90 дней после всходов рассады вы сможете насладиться плодами своего труда.

Автор: Алия Карачурина