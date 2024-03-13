Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Устали от мелких помидоров? Агроном со стажем рассказал про сорт, кусты которого не выдерживают веса плодов

Устали от мелких помидоров? Агроном со стажем рассказал про сорт, кусты которого не выдерживают веса плодов

10:30, 13 мар 2024

В мире огородничества, где царит изобилие сортов и гибридов, бывает непросто сделать правильный выбор. Сегодня мы познакомим вас с томатом, который уже завоевал любовь и признание многих дачников — «Большая мамочка».

Этот сорт, словно щедрый гигант, дарит своим владельцам обильный урожай крупных, мясистых плодов. Созревая в теплицах или под пленочным укрытием, «Большая мамочка» не страшится болезней и радует своей компактностью, достигая в высоту всего один метр.

Каждый помидор — настоящий чемпион, ведь его вес может достигать 250 граммов! Не стоит обманываться внушительными размерами, ведь помимо красоты, плоды «Большой мамочки» обладают восхитительным вкусом: сочные, сладкие, они станут настоящим украшением вашего стола.

Секрет быстрого созревания — в скороспелости сорта. Уже через 90 дней после всходов рассады вы сможете насладиться плодами своего труда.

Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы помидоры огород
Читайте также

Дачники охотятся за этим сортом помидоров: до 20 кг томатов с одного куста
Это интересно
Дачники охотятся за этим сортом помидоров: до 20 кг томатов с одного куста
Огромный урожай вкуснейших перцев: этот сорт покорил дачников
Это интересно
Огромный урожай вкуснейших перцев: этот сорт покорил дачников
Сладкий гигант: томат, который удивит даже опытных дачников
Это интересно
Сладкий гигант: томат, который удивит даже опытных дачников
Дачник со стажем поделился секретом: какой сорт томатов самый урожайный?
Это интересно
Дачник со стажем поделился секретом: какой сорт томатов самый урожайный?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok