Устали от мелких помидоров? Агроном со стажем рассказал про сорт, кусты которого не выдерживают веса плодов
10:30, 13 мар 2024
В мире огородничества, где царит изобилие сортов и гибридов, бывает непросто сделать правильный выбор. Сегодня мы познакомим вас с томатом, который уже завоевал любовь и признание многих дачников — «Большая мамочка».
Этот сорт, словно щедрый гигант, дарит своим владельцам обильный урожай крупных, мясистых плодов. Созревая в теплицах или под пленочным укрытием, «Большая мамочка» не страшится болезней и радует своей компактностью, достигая в высоту всего один метр.
Каждый помидор — настоящий чемпион, ведь его вес может достигать 250 граммов! Не стоит обманываться внушительными размерами, ведь помимо красоты, плоды «Большой мамочки» обладают восхитительным вкусом: сочные, сладкие, они станут настоящим украшением вашего стола.
Секрет быстрого созревания — в скороспелости сорта. Уже через 90 дней после всходов рассады вы сможете насладиться плодами своего труда.
Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая
Автор: Алия Карачурина
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