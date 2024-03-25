Как заставить петрушку и укроп прорасти за считанные часы – простой лайфхак

11:21, 25 мар 2024

Для многих дачников и садоводов одной из главных проблем при выращивании петрушки и укропа является медленное прорастание семян этих культур. Зачастую приходится ждать несколько недель, прежде чем первые нежные ростки покажутся из-под земли. Но, как оказалось, эту задачу можно решить гораздо быстрее с помощью простого, но эффективного лайфхака.

Секрет ускоренного проращивания этих культур заключается в правильной предпосевной подготовке семян. Как поделилась с нами опытный агроном Ксения Давыдова, всего за 3-4 часа можно запустить процесс прорастания, который приведет к появлению первых всходов уже через 3 часа после посева!

Для этого необходимо на первом этапе замочить семена в свежем молоке на 3-4 часа. Затем подготовить бороздки в почве, высеять размоченные семена и присыпать их сверху тонким слоем мелкоразмолотой негашеной извести. Количество извести должно быть умеренным, буквально слегка присолить землю.

В почве негашеная известь быстро нейтрализуется, но перед этим она успеет разрушить размягченную молоком оболочку семян. Благодаря этому петрушка и укроп получат стимул к моментальному прорастанию и вы увидите первые росточки уже через каких-то 3 часа после посева.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru