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Секретный лайфхак для посадки редиса: ровные всходы появятся за считаные дни

Секретный лайфхак для посадки редиса: ровные всходы появятся за считаные дни

11:15, 29 мар 2024

Одной из первых культур, которую высаживают многие садоводы, является редис. Эта скороспелая и неприхотливая корнеплодная культура радует ярким вкусом уже через несколько недель после посадки. В этом году опытные огородники Telegram-канала «Дачная энциклопедия» делятся хитростью, которая поможет высадить редис максимально просто и эффективно.

Традиционно семена редиса высаживают в бороздки, сделанные на грядке. Однако есть более простой способ, позволяющий ускорить процесс посадки и обеспечить ровные междурядья. Вам понадобится обычная пластиковая упаковка для яиц и немного усилий.

Первым шагом нужно вскопать и разровнять грядку, отведенную под редис. Затем возьмите яичную упаковку с многочисленными ячейками и аккуратно прижмите ее к подготовленной почве. Легкое надавливание позволит сформировать на грядке идеальные углубления для посадки семян на равном расстоянии друг от друга.

В каждую ячейку упаковки поместите по одному семени редиса. Таким образом, вы создадите аккуратные рядки с оптимальной глубиной заделки семян. Ровные посадки обеспечат быстрые и дружные всходы, а расположение корнеплодов на правильном расстоянии даст им достаточно места для роста.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород редис
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