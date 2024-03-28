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Запаха больше не будет: удивительное применение использованных чайных пакетиков, о котором вы не знали

Запаха больше не будет: удивительное применение использованных чайных пакетиков, о котором вы не знали

10:22, 28 мар 2024

В знойные летние деньки наша обувь становится рассадником неприятных запахов. Избыточное потоотделение и активная жизнедеятельность микроорганизмов превращают наши любимые ботинки в источник стойкого аромата, который так непросто устранить. Но не спешите расстраиваться – решение проблемы может скрываться в самом невероятном месте.

Если раньше использованные чайные пакетики отправлялись в мусорное ведро сразу же после употребления ароматного напитка, то сегодня эти маленькие мешочки могут стать настоящим спасением для наших страдающих ног. Опытные хозяйки уже оценили их поглощающие и абсорбирующие свойства в нетривиальном применении – борьбе с резким запахом внутри обуви.

Процесс элементарен. Высушите использованные пакетики, положите их внутрь ботинок или кроссовок (примерно 4-6 штук на пару обуви). Листочки чая впитают излишнюю влагу, а мельчайшие частицы абсорбируют стойкие молекулы запаха, оставляя ваши повседневные спутники свежими и комфортными для ног.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы обувь чай
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