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Неожиданная польза: австралийские ученые рассказали о десерте, оздоравливающем кишечник

Неожиданная польза: австралийские ученые рассказали о десерте, оздоравливающем кишечник

22:13, 28 мар 2024

Недавнее исследование австралийских ученых доказывает, что один из популярных сладких продуктов не только радует вкусовые рецепторы, но и благотворно влияет на организм.

Исследователи из Мельбурнского университета выяснили, что темный шоколад действует как пребиотик, стимулируя рост полезных бактерий в кишечнике и улучшая процессы пищеварения.

Результаты этого открытия, опубликованные в журнале Food Bioscience, свидетельствуют о том, что ключевым компонентом, обеспечивающим положительный эффект, является какао – основа темного шоколада. Эти уникальные соединения достигают толстого кишечника и становятся питательной средой для пробиотических микроорганизмов, способствующих очищению и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Чтобы максимизировать пользу, исследователи рекомендуют выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао – не менее 70%. При этом важно соблюдать умеренность в потреблении и не превышать дневную норму в 30 граммов, чтобы избежать негативных последствий из-за избытка сахара и калорий.

Помимо новых данных о положительном влиянии на пищеварение, темный шоколад уже давно известен своими полезными свойствами. Он стимулирует умственную активность, улучшает память и настроение, помогает бороться с усталостью. Теперь к этому списку добавляется еще одно преимущество – забота о здоровье кишечника, столь важном для общего самочувствия организма.

Умеренное употребление качественного темного шоколада может стать приятным и полезным дополнением к сбалансированному рациону, позволяя совместить заботу о здоровье с небольшими радостями жизни. Главное – не переусердствовать и сохранять разумный подход к потреблению этого лакомства.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье шоколад
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