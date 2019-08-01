Радий Хабиров на очередном "Обрчасе" обсудил готовность школ к новому учебному году

1 августа в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров провёл очередное тематическое совещание в формате «Час образования». В нём приняли участие члены Правительства республики, руководители министерств и ведомств, представители надзорных и правоохранительных органов, а также представители администраций и отделов образования муниципалитетов в режиме видеоконференции, сообщает сайт Newsbash.ru.





О готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году доложил и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин.

– Каждая надзирающая и проверяющая структура имеет массу претензий к вопросам организации безопасности учащихся, – сказал Радий Хабиров. – Я ставлю задачу к 1 сентября навести порядок в школах и вокруг школ, по дорожной разметке, пешеходным переходам, знакам, светофорам, освещению. Все эти претензии, в том числе по линии Роспотребнадзора и пожарной охраны, связаны с жизнями и здоровьем наших детей. Если мы легкомысленно к этому отнесемся, могут быть трагические последствия.

– С 1 сентября для всех школ обязателен пятидневный режим обучения, – подчеркнул Радий Хабиров. – У детей должно быть два выходных в неделю, а субботу надо сделать разгрузочным тематическим днём. Для этого главы городов и районов должны перестроить субботние графики работы местных домов культуры и спортивных учреждений.

– Мы вводим единое меню в школьных столовых с жёстким контролем качества, – сказал врио Главы республики. – Кроме того, мы закрываем историю с холодными туалетами. В XXI веке маленькие дети не должны в суровые морозы ходить в холодные туалеты.

– Жду от министерства новые идеи, новые смыслы, новые тенденции, новых людей-новаторов, способных внедрять в школах современные образовательные программы и технологии, – сказал Радий Хабиров.

Так, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 21 школу на 6 501 место. К 1 сентября намечено открытие девяти школ и завершение строительства 10 объектов общего образования. Существенно выросли расходы республиканского бюджета на капитальный ремонт и обновление материально-технической базы учебных заведений – с 714 млн рублей в прошлом году до 1 млрд рублей в 2019-м. Средства направлены в том числе на освещение подходов к школам, обустройство теплых туалетов в сельских школах.По словам Айбулата Хажина, значительно улучшается материально-техническая база в рамках реализации национального проекта «Образование». Так, более 50 млн рублей направлено на обновление кабинетов труда в 12 коррекционных образовательных организациях, чтобы в дальнейшем их выпускники могли получить профессиональное образование. На 38 млн рублей будут улучшены условия для занятий физической культурой и спортом в сельских школах. На эти средства ремонтируются 43 спортивных зала, оснащаются спортивным инвентарём и оборудованием пять открытых спортсооружений, которые станут доступными и для жителей расположенных рядом домов.В 54 районах открываются 133 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На эти цели из федерального бюджета выделена субсидия в размере 208,5 млн рублей. Это позволит сельским школьникам и учителям осваивать образовательные программы по таким учебным предметам, как «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», с использованием современных технических средств обучения. Ещё 63 школы получат оборудование для внедрения целевой модели в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».Представители надзорных органов рассказали на «Обрчасе» о состоянии организации противопожарной, дорожной и санитарно-бытовой безопасности детей и подростков в учебных заведениях.Врио Главы Башкортостана поручил Министерству образования РБ в недельный срок оформить так называемый «красный листок» претензий со стороны проверяющих организаций и вручить этот перечень каждому директору школы. К 20 августа выявить 10 муниципалитетов, допустивших самые вопиющие нарушения, провести с главами муниципалитетов подробный разбор ситуации и наметить пути решения.Особое внимание руководитель региона обратил на бытовые нужды учащихся.Госкомитету РБ по информатизации поручено ускорить работы по переходу всех школ на скоростной интернет. Стратегию развития образования Башкортостана Радий Хабиров предложил обсудить на предстоящем республиканском педсовете, который состоится 16 августа в Уфе.На «Обрчасе» был рассмотрен проект по открытию круглогодичного школьного лагеря в Зианчуринском районе. Врио Главы Башкортостана поручил доработать идею, предусмотрев создание комфортных бытовых условий для детей и педагогов, а также продумав разнообразные тематические образовательные модули. По словам Радия Хабирова, к этому вопросу нужно подойти комплексно, используя современные научно-методические разработки и опыт других территорий. Обновлённый проект необходимо представить на рассмотрение в середине сентября.

Участники совещания также проанализировали ход исполнения указа о грантах Главы республики молодым учителям, работающим в сельской местности. Ежегодно планируется выделять 100 грантов в размере 600 тысяч рублей каждый. Айбулат Хажин сообщил, что накануне завершился приём документов. От муниципалитетов поступило 196 заявок. Все они будут рассмотрены конкурсной комиссией, которая и определит победителей.

– Важно, чтобы эти гранты реально помогли молодым учителям, например, внести первый взнос по той же ипотеке, – сказал Радий Хабиров.

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