Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Благовещенске состоялось торжественное открытие здания новой школы

В Благовещенске состоялось торжественное открытие здания новой школы

Добавлено: 02.09.19
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Благовещенский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Благовещенске состоялось торжественное открытие здания новой школы

Стоит отметить, что к началу нового учебного года больше всего школ среди регионов Приволжья построили в Башкортостане. Одна из таких – в Благовещенске. Её начали возводить ещё в 2015-том и уже в прошлом году всё было готово к сдаче объекта в эксплуатацию. Но распахнуть свои двери перед учениками школа смогла накануне в День знаний, сообщает сайт Newsbash.ru.

То, что именно строители передают директору этот золотой ключ — символично. Ведь открытие долгожданной школы не раз откладывали — за время строительства нормы СанПина изменились. Обещали пустить детей за парты в 2018-том. В итоге на приведение здания в соответствие санитарным требованиям ушёл ещё год.

Новый глава Благовещенска Олег Голов ответил на критику жителей встречной критикой

Читайте также:

Новый глава Благовещенска Олег Голов ответил на критику жителей встречной критикой
Во втором микрорайоне Благовещенска проживает треть горожан, поэтому проблемы с заполнением классов не возникло. Только первоклашек в этом году – 60 человек. В первый раз двери кабинетов распахнулись и для некоторых учителей. В школу пришли работать молодые педагоги.

В день праздника – никаких домашних заданий. Впрочем, сами дети уже готовы получать знания. Главное, говорят малышам взрослые, — научиться бережно относиться к новой школе и окружающим.

Для школьников здесь созданы все условия для развития и творчества. Строительство школы велось на благотворительные средства, а когда их не хватило – 24 миллиона рублей выделили из внебюджетных источников, ещё 13 миллионов добавила республика. На эти деньги в том числе закупили и новое оборудование для столовой, классов и лаборантских.

В кабинете информатики школьников уже ждут современные компьютеры, а в классе технологии – молотки, ножовки, сверлильные и токарные станки. А в этом кабинете обустроили самую настоящую мастерскую по обработке тканей. Здесь есть большой раскроечный стол и примерочная. Но самое главное — для рукодельниц специально закупили 8 швейных машин и манекены, размер которым можно менять в зависимости от комплекции человека.

Каждый свободный метр здесь постарались наполнить смыслом. В фойе — гигантское шахматное поле. На втором этаже — мольберты и место для репетиций хора. А на третьем этаже – естественное освещение за счёт так называемых «зенитных» окон.

Как говорят в администрации района, конечная цель: разгрузить педагогов и ввести односменный режим учёбы. Пока 6 процентов детей в городе будут обучаться во вторую смену. Поэтому в Благовещенске собираются построить ещё одну школу. Её уже начали проектировать.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии День знаний-2019 пройдет 2 сентября
Образование
В Башкирии День знаний-2019 пройдет 2 сентября
В Благовещенске власти решили отдать школу в отличном состоянии под торговый объект
Общество
В Благовещенске власти решили отдать школу в отличном состоянии под торговый объект
В Баймакском районе пожарные получили новое депо
Общество
В Баймакском районе пожарные получили новое депо
Радий Хабиров в Аскинском районе посетил место строительства новой школы
Образование
Радий Хабиров в Аскинском районе посетил место строительства новой школы
В 2019 году в Башкирии введут в эксплуатацию 53 объекта
Экономика
В 2019 году в Башкирии введут в эксплуатацию 53 объекта
В Стерлитамаке открылась самая большая школа в Башкирии
Образование
В Стерлитамаке открылась самая большая школа в Башкирии
В одной из школ Белорецкого района оборудовали теплый туалет
Образование
В одной из школ Белорецкого района оборудовали теплый туалет
В Белорецком районе возвели новую мечеть
Общество
В Белорецком районе возвели новую мечеть
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: