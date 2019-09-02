В Благовещенске состоялось торжественное открытие здания новой школы

Стоит отметить, что к началу нового учебного года больше всего школ среди регионов Приволжья построили в Башкортостане. Одна из таких – в Благовещенске. Её начали возводить ещё в 2015-том и уже в прошлом году всё было готово к сдаче объекта в эксплуатацию. Но распахнуть свои двери перед учениками школа смогла накануне в День знаний, сообщает сайт Newsbash.ru.





То, что именно строители передают директору этот золотой ключ — символично. Ведь открытие долгожданной школы не раз откладывали — за время строительства нормы СанПина изменились. Обещали пустить детей за парты в 2018-том. В итоге на приведение здания в соответствие санитарным требованиям ушёл ещё год.

Во втором микрорайоне Благовещенска проживает треть горожан, поэтому проблемы с заполнением классов не возникло. Только первоклашек в этом году – 60 человек. В первый раз двери кабинетов распахнулись и для некоторых учителей. В школу пришли работать молодые педагоги.В день праздника – никаких домашних заданий. Впрочем, сами дети уже готовы получать знания. Главное, говорят малышам взрослые, — научиться бережно относиться к новой школе и окружающим.Для школьников здесь созданы все условия для развития и творчества. Строительство школы велось на благотворительные средства, а когда их не хватило – 24 миллиона рублей выделили из внебюджетных источников, ещё 13 миллионов добавила республика. На эти деньги в том числе закупили и новое оборудование для столовой, классов и лаборантских.В кабинете информатики школьников уже ждут современные компьютеры, а в классе технологии – молотки, ножовки, сверлильные и токарные станки. А в этом кабинете обустроили самую настоящую мастерскую по обработке тканей. Здесь есть большой раскроечный стол и примерочная. Но самое главное — для рукодельниц специально закупили 8 швейных машин и манекены, размер которым можно менять в зависимости от комплекции человека.

Каждый свободный метр здесь постарались наполнить смыслом. В фойе — гигантское шахматное поле. На втором этаже — мольберты и место для репетиций хора. А на третьем этаже – естественное освещение за счёт так называемых «зенитных» окон.



Как говорят в администрации района, конечная цель: разгрузить педагогов и ввести односменный режим учёбы. Пока 6 процентов детей в городе будут обучаться во вторую смену. Поэтому в Благовещенске собираются построить ещё одну школу. Её уже начали проектировать.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram