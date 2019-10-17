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Ученые из Башкирии получили 16 медалей на всероссийской агровыставке «Золотая осень – 2019»

Добавлено: 17.10.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Ученые из Башкирии получили 16 медалей на всероссийской агровыставке «Золотая осень – 2019»

По итогам 21-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» ученые Башкирского государственного аграрного университета получили 16 наград, среди которых четыре золотые и три серебряные медали. Признания удостоены инновационные разработки в области ветеринарии, растениеводства, землеустройства, мелиорации, а также механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.


Так, золотую медаль получили инновационный премикс «Нуклеостим» для сельскохозяйственных животных и птиц, беспилотный агрегат для обработки пропашных культур холодным туманом и универсальный скарификатор семян мелкосеменных культур.

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Кроме того, Башкирский ГАУ был отмечен высшей наградой за информационно-аналитическое обеспечение воспроизводства основных фондов сельского хозяйства в РБ.

Серебряной медали в номинации «Инновационные разработки в области механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства» удостоен генератор горячих газов с рекуперативным источником энергии.

Аналогичной наградой отмечены инновационные цифровые агротехнологии в растениеводстве авторского коллектива ученых вуза.

Национальное мучное кондитерское изделие «Чак-чак» с повышенной пищевой ценностью получило серебро как инновационная разработка в области переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Бронзовую медаль за успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство заслужил эффективный препарат «Пентальцид» для дезинфекции объектов государственного ветеринарного надзора.

В области механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства бронзы удостоены разработки культиватора для полосовой обработки почвы с одновременным внесением удобрений и сушильной установки для мелкосеменных культур.

Также в данной номинации отмечены проекты системы контроля высева для зерновых сеялок и посевных комплексов, совершенствования работы системы очистки зерноуборочного комбайна и разработка многофункционального погрузчика на базе колесного транспорта.

Помимо этого, бронзовую медаль получили инновационные разработки повышения плодородия мелиоративных земель, визуализация проектов планировки для развития и улучшения инвестиционной привлекательности сельских населенных пунктов и проект по разработке технологии возделывания гибридов кукурузы и получения высококачественного силоса в РБ.

Источник: www.bsau.ru
Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ
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