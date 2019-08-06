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Участник молодежного форума «iВолга 2.0» из Башкирии выиграл грант в номинации «Развитие социальных лифтов»

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество
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Участник молодежного форума «iВолга 2.0» из Башкирии выиграл грант в номинации «Развитие социальных лифтов»

Студент факультета агротехнологий и лесного хозяйства Башкирского государственного аграрного университета Артур Кутлубаев выиграл грант молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Размер гранта составил 150 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщили в пресс-службе вуза, проект Артура Кутлубаева, победивший в номинации «Развитие социальных лифтов», посвящен созданию кружка робототехники, ориентированного на решение задач в сельском хозяйстве.

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«В кружке смогут заниматься как студенты Башкирского аграрного университета, так и школьники выпускных классов. Программа обучения включает изучение базовых основ программирования, работу с конструкторскими наборами, сборку виртуальных моделей», — рассказал Артур Кутлубаев. 
Самые перспективные разработки будут использованы в работе по комплексной автоматизации АПК республики.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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