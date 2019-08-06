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Студентка медуниверситета из Башкирии выиграла грант на развитие социального проекта «Топопыжки»

Добавлено: 06.08.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Студентка медуниверситета из Башкирии выиграла грант на развитие социального проекта «Топопыжки»

Студентка Башкирского государственного медицинского университета Айгуль Нуриева прославила свой альма-матер на всю Россию. Девушка выиграла грант на молодежном форуме «iВолга 2.0» на свой социальный проект «Топопыжки», сообщает сайт Newsbash.ru.

Основная направленность программы – помогать выхаживать недоношенных младенцев, а также оказать психологическую поддержку родителям. По словам Айгуль, проблема до сих пор является актуальной, как для социума, так и для медицины.

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— По данным Всемирной организации здравоохранения недоношенными рождается около 10% детей. К примеру, в республиканском перинатальном центре ежегодно тысяча малышей. В Башкортостане младенцев с экстремально низкой массой тела (от 500 граммов) начали выхаживать с 2012 года, поэтому компетентной информации в сети Интернет или других источниках знаний – крайне мало. Вместе с докторами-неонатологами, психологами мы рассказываем родителям о том, как выходить малыша, — поделилась Айгуль Нуриева. 
Грант в размере 290 тысяч рублей, выигранный на молодежном форуме, девушка планирует пустить на расширение проекта. В частности, наладить обучение волонтеров, закупить инструменты для музыкотерапии. На данный момент ее команда, где уже трудятся 40 человек, работает в роддоме №4 в Уфе.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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