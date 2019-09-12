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В Уфе студенты БГАУ облагородили белую иву-долгожителя

Добавлено: 12.09.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе студенты БГАУ облагородили белую иву-долгожителя

Студенты факультета агротехнологий и лесного хозяйства Башкирского государственного аграрного университета присоединились к Всероссийской экологической акции «Живи, лес!», которая проходит по всей стране в рамках национального проекта «Экология» с 1 сентября по 31 октября, сообщает сайт Newsbash.ru.

В рамках этой акции они на днях провели мероприятия по уходу за одиночным деревом-долгожителем – столетней белой ивой. Эта ива под названием Salix alba растет в Уфимском лесничестве на Енгалышской даче села Красный Яр.

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Как сообщает пресс-служба башкирского вуза, акция была организована совместно с «Уфимским лесхозом» Министерства лесного хозяйства РБ и приурочена также к интернациональному Дню работников леса 15 сентября.

Студенты тщательно собрали сухие ветки с дерева, огородили место роста в радиусе 10 метров и установили табличку с указанием названия вида на русском, башкирском и латинском языках.

Заведующий кафедрой лесоводства и ландшафтного дизайна БГАУ Ильдар Сабирзянов рассказал, что по своим биологическим и морфологическим данным ива светолюбива и морозоустойчива. А период ее цветения приходится на апрель-май. Ученый подчеркнул, что это дерево является ценным лекарственным и медоносным растением. По его словам, с одного гектара насаждений пчелы могут собрать до 140 килограммов меда. Студенты узнали и то, что из древесины ивы можно изготавливать посуду, лодки и корыта. Из коры можно сделать канаты и веревки, а из прутьев – сооружения для заборов. Также выяснилось, что в коре ивы содержатся дубильные вещества, применяемые для озеленения.

Здесь на площади около 900 га также растут 16 из 17 основных лесообразующих видов древесной растительности республики. Территория, где расположены гнезда хищных птиц и места скопления журавлей в урочище «Енгалыш», обладает статусом зоологического памятника природы регионального значения и включена в перечень особо охраняемых объектов.

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