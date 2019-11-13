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IT — школу «Орбита» могут закрыть в Уфе из-за отсутствия лицензии

Добавлено: 13.11.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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IT — школу «Орбита» могут закрыть в Уфе из-за отсутствия лицензии

В Уфе могут закрыть школу ментальной арифметики. Дело по иску прокуратуры Калининского района передано в суд и сегодня были заслушаны показания свидетелей. 


Напомним, надзорное ведомство требует запретить деятельность организации. Было выявлено, что у IT — школы «Орбита» имелись проблемы с лицензией. Фирма работала по франшизе с 60-ю образовательными организациями республики и преподавала ментальную арифметику.

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Неапробированная в России методика быстрого счёта, по мнению экспертов, может негативно повлиять на развитие ребёнка. С такими доводами руководство школы не согласно.

Асхат Зарипов, руководитель школы:
- Мы говорим, что она не вредит здоровью детей. Если обратная сторона докажет, что она вредна, мы согласимся. Но закон не обязывает нас сразу же проводить апробацию и после этого только заниматься дополнительным образованием.
Ранее в суде заслушивались показания родителей учеников школы, которые отмечали лишь успехи детей. А сегодня в качестве свидетелей были привлечены преподаватели организации и эксперты. Было отмечено, что в процессе обучения могли использоваться термины, характерные и для запрещённой экстремистской литературы.
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Источник: gtrk.tv
Видео: youtu.be
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