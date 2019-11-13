В Уфе могут закрыть школу ментальной арифметики. Дело по иску прокуратуры Калининского района передано в суд и сегодня были заслушаны показания свидетелей.



Напомним, надзорное ведомство требует запретить деятельность организации. Было выявлено, что у IT — школы «Орбита» имелись проблемы с лицензией. Фирма работала по франшизе с 60-ю образовательными организациями республики и преподавала ментальную арифметику.

- Мы говорим, что она не вредит здоровью детей. Если обратная сторона докажет, что она вредна, мы согласимся. Но закон не обязывает нас сразу же проводить апробацию и после этого только заниматься дополнительным образованием.

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Неапробированная в России методика быстрого счёта, по мнению экспертов, может негативно повлиять на развитие ребёнка. С такими доводами руководство школы не согласно.Ранее в суде заслушивались показания родителей учеников школы, которые отмечали лишь успехи детей. А сегодня в качестве свидетелей были привлечены преподаватели организации и эксперты. Было отмечено, что в процессе обучения могли использоваться термины, характерные и для запрещённой экстремистской литературы.