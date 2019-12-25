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В Башкирии школы получили еще 37 новых автобусов

Добавлено: 25.12.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии школы получили еще 37 новых автобусов

В Уфе прошла церемония вручения школьных автобусов, приобретенных для муниципалитетов Башкирии на федеральные средства. Ключи от 37 машин вручил вице-премьер правительства Башкирии Фанур Ягафаров.


Он отметил, что полученные автобусы смогут возить в школы еще тысячу детей, нуждающихся в такой услуге.

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По информации Минобразования Башкирии, автобусы переданы в 21 муниципалитет (Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Благоварский, Бурзянский, Гафурийский, Дюртюлинский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Хайбуллинский, Нефтекамск, Салават, Уфа), а также Уфимскую коррекционную школу-интернат для глухих обучающихся, Республиканскую гимназию -интернат им.Г. Альмухаметова, Илишевскую коррекционную школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 28 автобусов марки ПАЗ, 2 ГАЗ-вездехода, 6 микроавтобусов ГАЗ Next, 1 КАВЗ. Новые автобусы оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС и оснащены тахографами.

Всего в 2019 году республика получила 143 автобуса.

В Башкирии 1436 автобусов подвозят 41951 учеников 872 школ из 2749 населенных пунктов.

На протяжении последних трех лет автобусный автопарк систематически пополняется за счет средств федерального и регионального бюджетов, что позволяет своевременно списывать автобусы, не пригодные для подвоза детей ввиду истечения 10-летнего срока эксплуатации, а также вводить новые маршруты, отметили в Минобразования.


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Источник: www.bashinform.ru
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