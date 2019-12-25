В Башкирии школы получили еще 37 новых автобусов

В Уфе прошла церемония вручения школьных автобусов, приобретенных для муниципалитетов Башкирии на федеральные средства. Ключи от 37 машин вручил вице-премьер правительства Башкирии Фанур Ягафаров.





Он отметил, что полученные автобусы смогут возить в школы еще тысячу детей, нуждающихся в такой услуге.





По информации Минобразования Башкирии, автобусы переданы в 21 муниципалитет (Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Благоварский, Бурзянский, Гафурийский, Дюртюлинский, Иглинский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Хайбуллинский, Нефтекамск, Салават, Уфа), а также Уфимскую коррекционную школу-интернат для глухих обучающихся, Республиканскую гимназию -интернат им.Г. Альмухаметова, Илишевскую коррекционную школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 28 автобусов марки ПАЗ, 2 ГАЗ-вездехода, 6 микроавтобусов ГАЗ Next, 1 КАВЗ. Новые автобусы оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС и оснащены тахографами.Всего в 2019 году республика получила 143 автобуса.В Башкирии 1436 автобусов подвозят 41951 учеников 872 школ из 2749 населенных пунктов.

На протяжении последних трех лет автобусный автопарк систематически пополняется за счет средств федерального и регионального бюджетов, что позволяет своевременно списывать автобусы, не пригодные для подвоза детей ввиду истечения 10-летнего срока эксплуатации, а также вводить новые маршруты, отметили в Минобразования.



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