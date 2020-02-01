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В Бураевском районе открылся детсад с лифтом

Добавлено: 01.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Бураевский район
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В Бураевском районе открылся детсад с лифтом

В Бураевском районе открылось обновлённое дошкольное учреждение. Оно рассчитано в том числе и на малышей с ограниченными возможностями здоровья. Объявлен набор пяти групп на 95 малышей.

Детский сад закрылся в 2018 году. Старое здание снесли. Строительство нового приурочили к 100-летию республики. Малышей распределили по другим дошкольным учреждениям – в селе ещё 4 детсада, группы уплотнили. Сегодня в «Радугу» вновь открыт набор. В дошкольном учреждении будет 5 групп, 2 ясельные. Кроваток и игрушек хватит на 95 малышей. Продукты для детского сада планируют закупать у местных производителей. Молоко и мясо – у башкирских фермеров.

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В Бураевском районе, по словам специалистов, на данный момент ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Иная ситуация в целом по республике. Работа ведётся. В Башкортостане в прошлом году ввели больше 20 детских садов. В этом году откроют и отремонтируют ещё 22.

Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан:
«Приоритетными стали крупные населенные пункты. Это и Уфа, и близлежащие районы, в которых наблюдается демографический рост и тенденция к миграционным потокам, где детское население большое».
Полный набор групп в новом бураевском детском саду ожидают в течение нескольких месяцев. Маленький Тимур уже начинает осваиваться. И с понедельника уже планирует заводить здесь друзей.
Автор: Лилия Курбанова

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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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