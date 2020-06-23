В Кушнаренковском районе Башкирии строится православная Воскресная школа для детей
Кушнаренковский район | 23 июн 2020 | 22:26
При въезде в с. Кушнаренково жителей и гостей района радушно встречает Храм пророка Илии, настоятелем которого является отец Евгений. Он уже давно вынашивал идею открыть в селе Воскресную школу для детей. Наконец, было принято решение о строительстве на территории храма здания, рассчитанного на 15 человек.
Осенью прошлого года заложили фундамент, и уже в этом году совместными усилиями прихожан возвели стены. На данный момент ведутся работы по возведению крыши. Впереди еще много работы - установка пластиковых окон, внутренняя отделка, приобретение мебели и оборудования для школы - компьютеров, интерактивной доски, планируется организовать комнату отдыха.
Источник: администрация Кушнаренковского района
Фото: администрация Кушнаренковского района
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