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В Кушнаренковском районе Башкирии строится православная Воскресная школа для детей

В Кушнаренковском районе Башкирии строится православная Воскресная школа для детей

Кушнаренковский район | 23 июн 2020 | 22:26

При въезде в с. Кушнаренково жителей и гостей района радушно встречает Храм пророка Илии, настоятелем которого является отец Евгений. Он уже давно вынашивал идею открыть в селе Воскресную школу для детей. Наконец, было принято решение о строительстве на территории храма здания, рассчитанного на 15 человек.



Осенью прошлого года заложили фундамент, и уже в этом году совместными усилиями прихожан возвели стены. На данный момент ведутся работы по возведению крыши. Впереди еще много работы - установка пластиковых окон, внутренняя отделка, приобретение мебели и оборудования для школы - компьютеров, интерактивной доски, планируется организовать комнату отдыха.

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Как отметил в беседе отец Евгений: «Православная Воскресная школа будет идеальным помощником для родителей в воспитании детей. Мы еще в самом начале пути, нам многое предстоит, и мы будем рады любой помощи!».

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Источник: администрация Кушнаренковского района
Фото: администрация Кушнаренковского района

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