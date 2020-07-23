Под Уфой создадут военно-исторический лагерь «Страна героев»

На базе детского оздоровительного лагеря «Огонек» (базируется в деревне Глумилино Уфимского района) будет создан военно-исторический лагерь «Страна героев», следует из распоряжения правительства Башкирии от 20 июля, опубликованного на официальном правовом портале.
Лагерь создается в рамках соглашения между республикой и Российским военно-историческим обществом, подписанного в апреле 2020 года.
Затраты на организацию лагеря на тысячу мест в документе не уточняются. Торжественное открытие планируется на июль. В рабочую группу по организации лагеря входили члены правительства Башкирии, начальник регионального управления Росгвардии Александр Бурдо и начальник УГИБДД Динар Гильмутдинов.