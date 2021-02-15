В Уфе нашли нарушения при приеме детей в детские сады

Уфа | 15 фев 2021 | 13:06

Во время совещания в Правительстве Башкирии Радий Хабиров вновь вернулся к вопросу детских садов для особенных малышей. Речь идет о больных туберкулезом.



На прошлой неделе глава региона потребовал разобраться в ситуации: в 6 детских садах по предварительных данным находились дети, которые могут ходить и в обычные учреждения. Иными словами, никаких сопутствующих заболеваний у них нет. Тогда Хабиров попросил мэра Уфы Грекова тщательно проверить эту информацию.







Сегодня градоначальник отчитался, что пока на данный момент было обнаружено 40 таких детей. У них на руках нет соответствующих справок, проверка продолжается.



Радий Хабиров отметил, что информацию обязательно нужно несколько раз перепроверить.

Радий Хабиров, глава Башкирии:

Единственное, что я прошу. Это дети. Вы посмотрите, вдруг это просто формальность, каких-то справок не хватает. Просто сделайте им указание и пусть исправят. Но если туда поступают дети без таких заболеваний, директора этих детских садов должны быть уволены. А материалы потом направляйте в прокуратуру.

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