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Башкортостан занял предпоследнее место по качеству образования в ПФО

Башкортостан занял предпоследнее место по качеству образования в ПФО

| 16 мар 2021 | 13:59

Башкирия входит в рейтинг регионов с самым низким уровнем образования в Приволжском федеральном округе. Республика заняла предпоследнее место, хуже учат только в Саратовской области. Сводную таблицу составил Рособрнадзор — федеральное ведомство, отвечающее за образование в стране. Как рассказали в Федеральной службе по надзору в сфере образования, для составления рейтинга специалисты использовали значительный массив статистической информации, позволяющей достаточно разносторонне оценить ситуацию в каждом регионе.

Результаты оценки субъектов характеризуют региональные системы образования по трем важным направлениям: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. Каждый регион России прошел оценку по всем этим направлениям, а также получил свой сводный рейтинг на основе 12 показателей.

Согласно этим данным, лучшее образование в стране — в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. В ПФО призовой пьедестал заняли Удмуртия, Пермский край и Самарская область.


— Для регионов, которые оказались в аутсайдерах рейтинга, уже организовано консультационное и методическое сопровождение, сформированы «дорожные карты», не реже раза в месяц мы встречаемся, обсуждаем ситуацию, обеспечивая полную поддержку и открытость с нашей стороны, — подчеркнул руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Если кто-то скажет, что качество образования в Башкирии упало в пандемийный 2020 год, то сразу спешим разуверить — при составлении рейтинга использовались результаты процедур оценки качества образования за 2019 год.

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Источник: ufa1.ru

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