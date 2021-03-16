Башкортостан занял предпоследнее место по качеству образования в ПФО
| 16 мар 2021 | 13:59
Башкирия входит в рейтинг регионов с самым низким уровнем образования в Приволжском федеральном округе. Республика заняла предпоследнее место, хуже учат только в Саратовской области. Сводную таблицу составил Рособрнадзор — федеральное ведомство, отвечающее за образование в стране. Как рассказали в Федеральной службе по надзору в сфере образования, для составления рейтинга специалисты использовали значительный массив статистической информации, позволяющей достаточно разносторонне оценить ситуацию в каждом регионе.
Результаты оценки субъектов характеризуют региональные системы образования по трем важным направлениям: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. Каждый регион России прошел оценку по всем этим направлениям, а также получил свой сводный рейтинг на основе 12 показателей.
Согласно этим данным, лучшее образование в стране — в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. В ПФО призовой пьедестал заняли Удмуртия, Пермский край и Самарская область.