БУНТ: стал известен один из вариантов названия вуза, после слияния БашГУ и УГАТУ

Уфа | 12 мар 2021 | 18:46

Университету, который появится после объединения БашГУ и УГАТУ, могут дать название Башкирский университет науки и технологий. Об этом сообщили в администрации главы Башкирии сегодня, 12 марта, сообщает издание Уфа1.



— Это лишь один из вариантов названия пока, — отметила пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова.



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Фото: из открытых источников