БУНТ: стал известен один из вариантов названия вуза, после слияния БашГУ и УГАТУ

Университету, который появится после объединения БашГУ и УГАТУ, могут дать название Башкирский университет науки и технологий. Об этом сообщили в администрации главы Башкирии сегодня, 12 марта, сообщает издание Уфа1.
— Это лишь один из вариантов названия пока, — отметила пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова.
Напомним, информация об объединении БашГУ и УГАТУ появилась в конце января. Эту идею одни поддерживают, другие критикуют, а третьи высмеивают. Решение об объединении взял на себя глава республики Радий Хабиров.