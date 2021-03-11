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Власти Башкирии считают, что слияние УГАТУ и БГУ поможет получить 750 млрд рублей

Власти Башкирии считают, что слияние УГАТУ и БГУ поможет получить 750 млрд рублей

Уфа | 11 мар 2021 | 11:19

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что республика претендует на получение крупных материальных выплат на развитие образования. Речь идет о миллиарде рублей.

Этого можно добиться благодаря объединению двух ведущих вузов республики – Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета. Процесс их слияния уже запущен.

Благодаря этому объединению Башкортостан сможет принять участие в новой федеральной программе «Приоритет-2030». Она предполагает создание в 30 регионах страны больших университетов и 100 вузов, которые будут финансироваться по усиленному принципу. На 10 лет им будут предоставлены 750 миллиардов рублей. Эти деньги необходимы для обновления университетского оборудования, улучшения условий в общежитиях, создания лабораторий для проведения научных опытов и обучения студентов.

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Источник: proural.info

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