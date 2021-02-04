Жители Башкирии создали петицию против объединения УГАТУ и БашГУ

Уфа | 04 фев 2021 | 18:43

Петиция против объединения двух ведущих вузов Башкирии, Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета появилась 4 февраля на сайте Change.org. Из текста следует, что авторы обращения – выпускники обоих вызов разных лет.







«Каждый ВУЗ имеет сложившийся коллектив, традиции. Слияние двух предприятий, учреждений, заведений всегда чревато конфронтацией, интригами, недовольством. На урегулирование отношений, для создания нового дружного коллектива понадобятся годы», – свои аргументы против слияния авторы изложили тезисно.



В обращении выпускники апеллируют к мнению трудовых коллективов, которое, по их данным, «однозначное и резко отрицательное». Кроме того, у вузов уже сложился свой имидж, известный, в том числе, и за рубежом.

Слияние гуманитарной и технической школ, по мнению составителей обращения, недопустимо, поскольку «уничтожит» профильное образование, а для получения федерального финансирования есть и другие пути, уверены они – например, повышение качества существующих программ образования.

«Возможность обучаться в старейших учебных заведениях республики с хорошей репутацией и параллельно работать на производственной площадке высокотехнологичного НОЦ будет лучшим доводом абитуриентам не разъезжаться после школы по стране», – резюмировали авторы.

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Фото: ugatu.su