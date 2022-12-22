Глава Башкирии прокомментировал вопрос слияния двух крупнейших вузов республики
21:33, 22 дек 2022
Радий Хабиров прокомментировал слияние БашГУ и УГАТУ. По его словам, это позволило получить федеральные средства на образовательные программы.
— Я встречался с профессорами, заведующими кафедрами, ректоров убеждал. Этот процесс длился больше двух лет. Люди, конечно, боялись за свои места. Я пообещал, что не будет сокращений. Это был тяжелый переговорный процесс, — признался глава Башкирии.
После принятия решения об образовании Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) республика победила в программе «Приоритет 2030» и три вуза получили несколько миллионов рублей на развитие науки.
— Я не учу ученых преподавать, моя задача как руководителя — обеспечить финансирование нормальное, — подчеркнул Радий Хабиров.
Кроме того, удалось привлечь деньги на строительство современного кампуса. На реализацию проекта потребуется 26 млрд 800 млн рублей.