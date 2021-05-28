Рособрнадзор России заявил о массовых проверках в школах

28 май 2021 | 20:16

Рособрнадзор до конца 2021 года проверит качество образования во всех муниципалитетах РФ, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По результатам инспекций будет составлена карта проблемных мест.







«К концу года мы оценим все муниципалитеты Российской Федерации. Каждый губернатор или глава республики сможет сделать один клик на карте и увидеть, в каком муниципалитете у него проблемы. Это нужно, чтобы разобраться, почему та или иная проблема возникает. Это оценка деятельности управленцев в муниципалитетах, которые должны выявлять и решать проблемы», — приводит слова Музаева пресс-служба на официальном сайте Рособрнадзора.

Набор показателей для проверки еще не сформирован. Рособрнадзор готов учесть предложения руководителей муниципальных органов управления образованием. Музаев добавил, что ведомство не стремится превратить проверку в поиск жертв среди директоров и учителей.





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