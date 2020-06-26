Рособрнадзор сообщил, что опыт дистанционного обучения в школах оставят после пандемии
| 26 июн 2020 | 19:46
Опыт онлайн-обучения можно будет применять при сезонных вспышках простудных заболеваний и ОРВИ в школах. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
- Всегда у нас весной и осенью вспышки простудных заболеваний: иногда по полкласса дома сидят. Сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки проходили незаметно даже для тех, кто болеет. Без ущерба, - рассказал Анзор Музаев. - Чтобы больной ребенок мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок, и даже поучаствовать в нем.