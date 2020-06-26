Рособрнадзор сообщил, что опыт дистанционного обучения в школах оставят после пандемии

| 26 июн 2020 | 19:46

Опыт онлайн-обучения можно будет применять при сезонных вспышках простудных заболеваний и ОРВИ в школах. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.







- Всегда у нас весной и осенью вспышки простудных заболеваний: иногда по полкласса дома сидят. Сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки проходили незаметно даже для тех, кто болеет. Без ущерба, - рассказал Анзор Музаев. - Чтобы больной ребенок мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок, и даже поучаствовать в нем.

- Но надо доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо, - подчеркнул врио главы Рособрнадзора.

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По словам Анзора Музаева, не только все регионы России, но и все страны в этом году оказались в ситуации, когда школьникам пришлось учиться на "удаленке". И технические возможности везде были разные.