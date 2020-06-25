Школьников Башкирии оградят от запрещенного контента

| 25 июн 2020 | 11:38

До 2021 года в Башкирии все школы оснастят системой интернет-фильтрации. Она будет ограничивать доступ школьников к ненужным ресурсам.







Новая программа фильтрации будет запрещать учащимся школ пользоваться ресурсами, которые пропагандируют экстремизм, наркоманию, преступность, суициды.



Для большей эффективности такую же систему планируется установить и на домашних устройствах детей. Это касается телефонов и компьютеров. Вопрос планируется обсудить с родителями школьников. Кроме этого, Роскомнадзор по Башкирии рекомендует использовать специальное устройство для телефонов, которое упростит передачу информации в ведомство о том, на каких сайтах содержится запрещённая информация.

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Решение было принято на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На заседании была представлена статистика по различными сайтам, которые пропагандировали преступность и экстремизм. В 2019 году, например, был выявлен 4901 сайт с пропагандой наркотиков. 775 сайтов пропагандировали суицид, 1447 – наркотики и экстремизм.