В Башкирии на сферу образования выделено более 52 миллиардов рублей

| 25 июн 2020 | 11:33

Сегодня, 25 июня, на заседании Госсобрания – Курултая выступил с докладом зампремьер-министра правительства РБ Андрей Назаров. Он рассказал, что в 2019 году на сферу образования республики было выделено порядка 52 миллиардов рублей.







70% от общей суммы ушли на зарплату сотрудников этих учреждений. Кроме этого, в прошлом году для детей от 3 до 7 лет стали доступны садики – появились новые 4043 места, в общеобразовательных организациях – 7596. Как отметил Андрей Назаров, «нам удалось победить очереди».

— Большим достижением стало введение единого стандарта питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций. Наша система питания учащихся заняла второе место по России, — добавил зампремьер-министра правительства РБ.

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