Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии в 2019 году увеличилась продолжительность жизни

В Башкирии в 2019 году увеличилась продолжительность жизни

В Башкирии в 2019 году увеличилась продолжительность жизни

| 25 июн 2020 | 11:45

Ожидаемая продолжительность жизни граждан за 2019 год увеличилась на 6,5 месяцев и составила 72,64 года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Башкортостан Андрей Назаров, назвав его «главным достижением работы нового правительства и главы региона в 2019 году».



По словам Назарова, в планах правительства войти в пятерку регионов с самым высоким уровнем продолжительности жизни.

Отметим, что годом ранее продолжительность жизни составляла 72,06 года. В 2016 году средняя продолжительность жизни составила 71 год, в 2017 году — 71,3 года, в 2018 году - 72, 06, в 2019 году — 72,6.

В Башкирии на сферу образования выделено более 52 миллиардов рублей

Читайте также:

В Башкирии на сферу образования выделено более 52 миллиардов рублей
Ожидаемая продолжительность жизни – это математическая модель, на основе которой рассчитывается сколько проживет ребенок родившийся (в данном случае) в 2019 году. При этом важным условием является, то что впоследствии эти дети будут умирать с той же интенсивностью и в тех же возрастах, что и в год их рождения. Например, в возрасте 5 лет (в 2024 году) умрут столько же детей, как и в 2019 году.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: