В Госдуме сообщили о сокращении жизни российских пенсионеров

19:20, 29 ноя 2021

В результате введения пенсионной реформы у граждан РФ сократилась средняя продолжительность жизни - сообщает участник заксобрания О. Смолин.







"Предполагаемая продолжительность жизни в стране к 2024 г. составляла 78 лет, к 2023 мы прогнозировали 80. Сейчас 78 при наилучшем исходе получится добиться к 2024 г., а к 2030 г. можно рассчитывать на 80 лет. Если говорить о настоящей продолжительности, то из-за коронавируса она сократилась с 73.3 до 71.1 лет", - привел статистические данные депутат.



На сегодняшний день в планах государства фигурирует повышение средней продолжительности жизни до 75лет. Данный показатель планируется обеспечить к 2025 году.

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