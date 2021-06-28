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В Башкирии стобалльники при поступлении в вузы республики смогут получать стипендию от 100 тысяч рублей

В Башкирии стобалльники при поступлении в вузы республики смогут получать стипендию от 100 тысяч рублей

13:36, 28 июн 2021

Замминистра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин сообщил на оперативном совещании правительства республики 28 июня, что к настоящему моменту в регионе 89 стобалльных работ о ЕГЭ. Пока что в министерстве, по его словам, еще ждут результаты по информатике, биологии и иностранным языкам. По двум предметам 100 баллов получили четыре выпускника.  Окончательные итоги будут подведены 8 июля.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республике хотелось бы «заполучить их каким-нибудь образом».  Он распорядился от его лица оформить поручение.

«Придумайте для стобалльника какой-то механизм – если он поступает в наш башкирский вуз, то продумайте схему какого-то там финансирования его грантового. Это может быть финансирование по годам<...>, либо этот грант должен, соответственно, сразу после поступления ему выдаваться», – отметил он.

По словам Радия Хабирова, размер гранта должен начинаться от 100 тысяч рублей. «Если что, мы и больше дадим», – заявил он. 

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Источник: gorobzor.ru

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