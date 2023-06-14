ЕГЭ по русскому языку в Башкирии на 100 баллов написали 24 выпускника

14:09, 14 июн 2023

В Башкирии 24 выпускника успешно справились с ЕГЭ по русскому языку, набрав на нем максимальное количество баллов - 100. Результаты первого экзамена были подведены руководителем Минобразования РБ, Айбулатом Хажиным.







По словам министра, из числа 3 659 одиннадцатиклассников, которые сдавали экзамен по русскому языку, 24 из них набрали более 81 балла и более. Наиболее успешный результат показала выпускница школы в населенном пункте Шафраново Альшеевского района, которая набрала 100 баллов одновременно по 2-ум предметам - химии и русскому языку.



"Скоро мы получим результаты единого госэкзамена по математике профильного уровня", - сообщил глава Министерства образования Башкортостана.

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Автор: Семен Подгорный