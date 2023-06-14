Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

ЕГЭ по русскому языку в Башкирии на 100 баллов написали 24 выпускника

ЕГЭ по русскому языку в Башкирии на 100 баллов написали 24 выпускника

14:09, 14 июн 2023

В Башкирии 24 выпускника успешно справились с ЕГЭ по русскому языку, набрав на нем максимальное количество баллов - 100. Результаты первого экзамена были подведены руководителем Минобразования РБ, Айбулатом Хажиным.



По словам министра, из числа 3 659 одиннадцатиклассников, которые сдавали экзамен по русскому языку, 24 из них набрали более 81 балла и более. Наиболее успешный результат показала выпускница школы в населенном пункте Шафраново Альшеевского района, которая набрала 100 баллов одновременно по 2-ум предметам - химии и русскому языку.

"Скоро мы получим результаты единого госэкзамена по математике профильного уровня", - сообщил глава Министерства образования Башкортостана.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: егэ 2023 Хажин Айбулат Альшеевский район Шафраново
Читайте также

В Башкирии набрали 100 баллов по русскому языку сразу 25 выпускников
Общество в Башкирии
В Башкирии набрали 100 баллов по русскому языку сразу 25 выпускников
В Башкирии 24 выпускника не смогли сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам
Образование в Башкирии
В Башкирии 24 выпускника не смогли сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам
С начала ЕГЭ в Башкирии за нарушения удалили троих школьников
Общество в Башкирии / Образование в Башкирии
С начала ЕГЭ в Башкирии за нарушения удалили троих школьников
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2020 году
Образование в Башкирии
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2020 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: