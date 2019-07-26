Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2020 году
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Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы. Соответствующий приказ разместили на сайте ведомства, сообщает сайт Newsbash.ru.
Кроме того, минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — три балла.
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