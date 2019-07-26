Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2020 году

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы. Соответствующий приказ разместили на сайте ведомства, сообщает сайт Newsbash.ru.



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В документе говорится, что минимальное количество баллов по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22.Кроме того, минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — три балла.