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В Башкирии в детском саду нарушались гигиенические нормативы

В Башкирии в детском саду нарушались гигиенические нормативы

Накануне в одном из детских садов Башкирии, расположенном в селе Таптыково Уфимского района, была проведена плановая проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Ее осуществили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки выявился ряд нарушений. В частности, было установлено, что в детском саду не хватает спальных мест - их количество не соответствует установленным нормативам. Кроме того, имеются нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Речь идет о ненадлежащей обработке постельного белья.

По итогам проверки региональное управление Роспотребнадзора подготовило материалы для принятия мер административного воздействия в отношении детского сада. Эти материалы были переданы в прокуратуру. Кроме того, юридическому лицу, ответственному за функционирование данного детского сада, были даны соответствующие рекомендации по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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