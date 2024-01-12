В Башкирии в детском саду нарушались гигиенические нормативы

Накануне в одном из детских садов Башкирии, расположенном в селе Таптыково Уфимского района, была проведена плановая проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Ее осуществили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки выявился ряд нарушений. В частности, было установлено, что в детском саду не хватает спальных мест - их количество не соответствует установленным нормативам. Кроме того, имеются нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Речь идет о ненадлежащей обработке постельного белья.

По итогам проверки региональное управление Роспотребнадзора подготовило материалы для принятия мер административного воздействия в отношении детского сада. Эти материалы были переданы в прокуратуру. Кроме того, юридическому лицу, ответственному за функционирование данного детского сада, были даны соответствующие рекомендации по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео