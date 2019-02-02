Пятидневка в школах Башкортостана: когда произойдет переход

Когда школы Башкирии перейдут на пятидневку? Этот вопрос был задан врио Главы республики Радию Хабирову во время пресс-подхода на пленарном заседании форума школьного образования «Взлетай», который прошел накануне в уфимскрм Конгресс-холле «Торатау».



- Сегодня самая обсуждаемая тема – это переход на пятидневку. Есть ли конкретное понимание, когда это произойдёт? Не станет ли это нагрузкой на остальные дни? – спросили у Радия Хабирова.- Прежде всего, мне сегодня важно было понять: есть тема для разговора о переходе или нет, - ответил врио главы республики. - Совершенно очевидно, что и общество, и директорский корпус исходят из того, что действительно надо переходить на пятидневку. Поэтому самое главное, что мы сегодня для себя достигли, – приняли такое решение.А вот дальше начинается самое сложное и более кропотливое. Почему? Потому что вы правильно задали вопрос: когда переходить? Если переходить сейчас, то вы понимаете, что нужно сразу менять все программы. Поэтому я предложил Министерству образования, чтобы они предметно изучили этот вопрос и сделали рекомендации школам: когда переходить, как переходить, как формировать учебный график. Здесь могут быть какие-то нюансы.Например, в кулуарах ко мне уже подходили, спрашивают про выпускные классы. Им надо получать довольно большой объём знаний, как бы мы их не перегрузили. Может быть, в отношении них подумать – стоит или не стоит.Но вновь отвечаю на вопрос – на пятидневку надо переходить, и мы будем это делать. Может быть, это будет поэтапный процесс, потому что надо выполнить большой объём организационной работы. Чтобы суббота, которая освобождается, не была для ребят пустой. Мы должны, как я сказал, «силки» расставить – спортивные учреждения, культурные учреждения, – чтобы они шли туда. Это тоже надо проработать.