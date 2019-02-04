В Башкирии к 1 сентября 2019 года все школы без исключения перейдут на пятидневку
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Школы Башкирии начнут переходить на пятидневную рабочую неделю с IV четверти – с марта текущего года. Об этом заявил врио Главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве.
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Ранее сообщалось, что Радий Хабиров на форуме школьного образования «Взлетай» выдвинул предложение о переходе школ Башкирии на пятидневку.
- Что представляют из себя наши школьники? Это очень измотанные дети. Хотелось бы, чтобы они выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми. Мы предлагаем ввести пятидневную учебную неделю. Вы согласны? - обратился Хабиров к залу.
После этой реплики зрители одобрительно зааплодировали.
При этом руководитель региона уточнил, что одна суббота в месяц все же должна «принадлежать школе», но слишком напрягать детей в эти дни не планируют: будут проводить несложные занятия и спортивные игры.
Карикатура: Камиль Бузыкаев
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