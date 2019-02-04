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В Башкирии к 1 сентября 2019 года все школы без исключения перейдут на пятидневку

Добавлено: 04.02.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии к 1 сентября 2019 года все школы без исключения перейдут на пятидневку

Школы Башкирии начнут переходить на пятидневную рабочую неделю с IV четверти – с марта текущего года. Об этом заявил врио Главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве.

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- Очень поддержали идею перехода нашей республики на пятидневку, поэтому с этим вопросом не тяните, решение принято. С IV четверти пусть значительная часть школ уже перейдет, а с первого сентября – все без исключений. Наши дети будут выспавшиеся, пусть отдохнут и с семьями побудут, - сказал он.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров на форуме школьного образования «Взлетай» выдвинул предложение о переходе школ Башкирии на пятидневку. 

- Что представляют из себя наши школьники? Это очень измотанные дети. Хотелось бы, чтобы они выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми. Мы предлагаем ввести пятидневную учебную неделю. Вы согласны? - обратился Хабиров к залу. 
После этой реплики зрители одобрительно зааплодировали. 

При этом руководитель региона уточнил, что одна суббота в месяц все же должна «принадлежать школе», но слишком напрягать детей в эти дни не планируют: будут проводить несложные занятия и спортивные игры.
Карикатура: Камиль Бузыкаев

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