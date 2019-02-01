Радий Хабиров запустил Вконтакте голосование о пятидневке для школьников

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице «Вконтакте» запустил голосование о переходе республиканских школ на пятидневную учебную неделю. Свое мнение онлайн уже высказали более 17 тысяч пользователей.



«Что из себя сегодня представляют наши родные дети? Это довольно измотанный, издерганный ребенок, которому шесть дней в неделю мы пытаемся дать знания. В то же время мы хотели бы, чтобы наши дети всё-таки выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми. Поэтому предлагаю перейти на «пятидневку». Таким образом, освобождаются 32 субботы», — отметил руководитель республики.Одну субботу в месяц региональные власти предлагают занять детей различными мероприятиями: ярмарки, спортивные тренинги и соревнования, патриотические встречи с известными людьми, культурные походы и т.д.Ранее Новости Башкирии сегодня сообщало, в Уфе на первом образовательном школьном форуме «Взлетай» 1 февраля Радий Хабиров предложил перейти на «пятидневку» и организовывать для учеников сентябрьскую (спортивную), октябрьскую (изучение родного края), ноябрьскую (изучение культуры народов РБ) и другие субботы.