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Радий Хабиров запустил Вконтакте голосование о пятидневке для школьников

Добавлено: 01.02.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (1)
Радий Хабиров запустил Вконтакте голосование о пятидневке для школьников

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице «Вконтакте» запустил голосование о переходе республиканских школ на пятидневную учебную неделю. Свое мнение онлайн уже высказали более 17 тысяч пользователей.

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«Что из себя сегодня представляют наши родные дети? Это довольно измотанный, издерганный ребенок, которому шесть дней в неделю мы пытаемся дать знания. В то же время мы хотели бы, чтобы наши дети всё-таки выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми. Поэтому предлагаю перейти на «пятидневку». Таким образом, освобождаются 32 субботы», — отметил руководитель республики.

Одну субботу в месяц региональные власти предлагают занять детей различными мероприятиями: ярмарки, спортивные тренинги и соревнования, патриотические встречи с известными людьми, культурные походы и т.д.

Ранее Новости Башкирии сегодня сообщало, в Уфе на первом образовательном школьном форуме «Взлетай» 1 февраля Радий Хабиров предложил перейти на «пятидневку» и организовывать для учеников сентябрьскую (спортивную), октябрьскую (изучение родного края), ноябрьскую (изучение культуры народов РБ) и другие субботы. 

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Люция Вахитова
Люция Вахитова Гости Сегодня, 14:41
Очень правильное решение ,одобряю. У меня 3 внука , знаю как они устают.

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