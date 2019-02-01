Радий Хабиров запустил Вконтакте голосование о пятидневке для школьников
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Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице «Вконтакте» запустил голосование о переходе республиканских школ на пятидневную учебную неделю. Свое мнение онлайн уже высказали более 17 тысяч пользователей.
Одну субботу в месяц региональные власти предлагают занять детей различными мероприятиями: ярмарки, спортивные тренинги и соревнования, патриотические встречи с известными людьми, культурные походы и т.д.
Ранее Новости Башкирии сегодня сообщало, в Уфе на первом образовательном школьном форуме «Взлетай» 1 февраля Радий Хабиров предложил перейти на «пятидневку» и организовывать для учеников сентябрьскую (спортивную), октябрьскую (изучение родного края), ноябрьскую (изучение культуры народов РБ) и другие субботы.
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